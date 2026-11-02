Equipo Outdoor 02 NOV 2026 - 08:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y su nueva vida, nueva pareja y nuevos proyectos profesionales

Mayka Rivera se desahoga sobre su momento más complicado: "He llorado mucho"

Compartir







Mayka Rivera atraviesa una de las etapas más felices de su vida. La exconcursante de 'La isla de las Tentaciones' y 'GH DÚO' disfruta de su nueva vida y la está viviendo como a ella más le gusta, rodeada de sus seres queridos. La expareja de Pablo Moya, se dedica a subir contenido a redes sociales y a vivir experiencias con su nueva pareja mientras publica los nuevos destinos que visitan juntos.

Mayka muestra a su pareja a menudo a pesar de ser anónimo y estar alejado del foco mediático . Por ejemplo, la influencer ha compartido las fotos de su último viaje juntos en los que se muestra a ambos completamente unidos. Los enamorados han regresado de vivir una experiencia de lo más relajante en el Asia Gardens, despidiendo en grande el verano.

En lo profesional, la instagrammer mantiene una agenda de lo más activa. Entre eventos, presentaciones y viajes, comparte con sus seguidores numerosos detalles de su día a día a través de las redes sociales. En sus perfiles publica contenido relacionado con algunos de sus tratamientos estéticos favoritos, recomendaciones de belleza y diferentes aspectos de su rutina, permitiendo a sus followers seguirla un poco más de cerca.

La murciana atraviesa una etapa especialmente feliz, rodeada de sus amigos y de su pareja, con quienes comparte buena parte de su tiempo libre y algunas de las experiencias que vive en su día a día. Sin embargo, pese a esta nueva rutina marcada por los viajes, los eventos y su actividad en redes sociales, Mayka no se olvida de sus raíces. Siempre que tiene ocasión, regresa a Murcia para disfrutar de tiempo junto a su familia y reencontrarse con las personas que la han acompañado desde antes de su salto a la fama, demostrando que sigue manteniendo un fuerte vínculo con la tierra de la que procede.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pese a que actualmente se dedica a tiempo completo a su trabajo como creadora de contenido, Mayka Rivera sigue manteniendo una estrecha relación con el universo televisivo que la dio a conocer. La exconcursante continúa siendo un rostro habitual para los seguidores de Mediaset, apareciendo con frecuencia en distintos programas, plataformas y contenidos vinculados al grupo de comunicación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Mientras sigue ampliando su comunidad en redes sociales, Mayka Rivera disfruta de una etapa de cambios y nuevas experiencias que comparte con naturalidad con sus seguidores, quienes continúan acompañándola en cada momento de su día a día.