Lorena Romera 26 OCT 2026 - 11:51h.

La ganadora de 'GH VIP' celebra un momento clave de su etapa de gestación y después reaparece abatida

Compartir







Las primeras semanas de gestación no están siendo precisamente un camino de rosas para Adara Molinero. La ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que está de ocho semanas, se ha sincerado con sus seguidores sobre la montaña rusa que está viviendo desde que supo que está embarazada de su segundo hijo -el primero junto a Vicente Romero-. Después de celebrar con su comunidad una feliz noticia, la madrileña veía como todo volvía a desmoronarse horas después.

Hace unos días, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' explicaba que apenas estaba pudiendo salir de la cama y que no hacía otra cosa que no fuese vomitar. "Todo me da asco, hasta el café... Un desastre", expresaba en sus stories. Sin embargo, tras unos días marcados por ese malestar, parecía que la joven volvía a ver la luz al final del túnel. La influencer, que ya es madre de Martín -su hijo de seis años fruto de su anterior relación con Hugo Sierra-, recurría a sus redes para hacer partícipes a sus followers de un momento clave para ella.

Con una sonrisa de oreja a oreja y completamente renovada, luciendo muy buena cara, la madrileña celebraba por todo lo alto que su situación médica había dado un giro radical. Acompañada por Vicente Romero, quien aseguraba que debía "quererla mucho" porque la había visto en sus horas más bajas, la it-girl explicaba a que se debía esta mejoría: "Me han cambiado la medicación, ya no hay vómitos. Soy feliz". Una Adara Molinero pletórica que transmitía una energía distinta pero que veía que su alegría duraba un suspiro.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Apenas unas horas después, la pesadilla volvía a repetirse. De nuevo pálida, abatida y refugiada en el sofá de su casa, la futura mamá compartía una imagen que confirmaba que los síntomas se apoderaban de nuevo de ella: "No sé qué ha pasado, que me ha dejado de hacer efecto también esta medicación. Estoy desesperada, he vomitado hoy dos veces ya". Habrá que esperar a ver si la ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes' logra dar con el medicamento que alivie sus síntomas y le haga tener un embarazo mucho más llevadero.