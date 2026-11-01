Las principales hipótesis del accidente en Zamora en el que han muerto cuatro miembros de una familia

Las principales hipótesis del accidente de tráfico en Malva, Zamora, en el que han muerto un hombre, su hija y sus dos nietos de 2 y 3 años
El coche se salió de la vía por el margen derecho avanzando unos 60 metros por la cuneta hasta que chocó contra la estructura de cemento
Aspariegos, en Zamora, llora la muerte de una familia en accidente de coche: llegaron al pueblo hace escasos meses
ZamoraEl accidente de tráfico en el que ha fallecido una familia ha conmocionado a la localidad de Aspariegos, donde vivían todos desde hace poco. Las autoridades han comenzado la investigación para esclarecer todo lo ocurrido pero se barajan como principales hipótesis un exceso de velocidad o una distracción al volante.
Los sistemas de retención infantil instalados en la parte trasera del coche, donde viajaban los dos niños, en principio estaban perfectamente colocados y homologados. El coche se salió de la vía por el margen derecho avanzando unos 60 metros por la cuneta hasta que chocó contra la estructura de cemento que daba acceso a un camino rural cercano. La familia viajaba a comer a una localidad cercana.
Se salió de la vía y chocó contra una tajea de hormigón
Los cuatro, de nacionalidad española, viajaban en un turismo que sobre las 13:45 horas se salió de la vía y chocó contra una tajea de hormigón a la altura del kilómetro 16,300 de la carretera ZA-P-2314, en el tramo que une las localidades de Anadvías y Malva, a la altura de este último municipio.
Inicialmente la persona que alertó al 1-1-2 informó de que había tres personas heridas atrapadas en el interior del vehículo, aunque posteriormente, los medios sanitarios desplazados al lugar, entre ellos un helicóptero medicalizado y el personal de Atención Primaria del centro de salud de Toro, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas.
El siniestro ocurrió en un tramo recto de la carretera
El accidente, según han confirmado a EFE fuentes municipales y de la Guardia Civil, ha tenido lugar en un tramo recto de la carretera, por la salida de la vía por la margen derecha del turismo y el posterior choque con la tajea.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron los bomberos de Toro, del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, para realizar las tareas de excarcelación de las víctimas.