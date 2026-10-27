Maria Aguilar hace una reflexión sobre la soledad que siente

Natalia Sette 27 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla claro sobre su actual situación sentimental y cómo ha llevado la soledad

María Aguilar habla por primera vez de su problema de ansiedad

Compartir







María Aguilar atraviesa una de las fases más reflexivas y maduras de su vida. Tras emocionarse hasta las lágrimas al recordar los cuatro años de evolución personal desde que dejó Málaga para empezar de cero tras su paso por 'La isla de las tentaciones', la influencer ha vuelto a sincerarse en sus redes sociales sobre la soledad tras la sonada ruptura de su relación con David Vaquero.

Con absoluta transparencia hacia su comunidad de seguidores, la andaluza ha querido hablar de lo cómodo y liberador que le resulta vivir en soltería. “Soy tan feliz sola que no sé imaginar la vida compartiéndola con nadie”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido.

PUEDE INTERESARTE María Aguilar desvela el verdadero motivo de su ruptura con David Vaquero un año después de final de su relación

La joven ha profundizado en cómo se ha adaptado a su rutina en soledad en Madrid, algo impensable para ella hace unos años. “No me imagino a alguien en mi casa, no me imagino haciendo planes, no me imagino teniendo que adaptar mis planes a otra persona”, ha expresado sobre la independencia que tiene ahora que tiene a nadie en su vida.

PUEDE INTERESARTE María Aguilar hace un ‘haul’ de sus increíbles regalos de cumpleaños

La malagueña ha querido poner en valor la madurez que ha ganado con el paso de los años y cómo era impensable para ella disfrutar la soledad y la soltería. “Yo siempre he tenido novio y llevo casi dos años soltera y ya no entra en mis planes que una persona forme parte de mi vida”, ha admitido sobre el drástico cambio en sus prioridades.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque durante este tiempo no se ha cerrado por completo a conocer gente, reconoce que nada ha calado lo suficiente como para dar el paso de convertirlo en una relación oficial. “En estos dos años he conocido a personas que me han gustado, por las que me he emocionado y he sentido amor, pero no al punto de pensar en planes a largo plazo”, ha detallado.

Ahora, si piensa en navidades lo hace con intención de pasarla con su familia y amigos al igual que los próximos viajes que tiene preparados, en ningún momento piensa que sería mejor hacerlo en pareja.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La influencer ha querido buscar una explicación espiritual y personal al motivo por el cual no termina de asentarse con nadie. “No sé si es porque no ha llegado nadie que me rompa los esquemas o que realmente no estoy lista y Dios no está poniendo a nadie en mi camino porque quiere que disfrute de esta etapa en soledad”, ha reflexionado con honestidad.

Además, María ha celebrado el enorme crecimiento personal experimentado, destacando cómo ha aprendido a poner límites frente a conductas tóxicas que antes toleraba en un hombre. “En otro momento de mi vida me hubiera enganchado a cualquier ‘red flag’ de cualquier chico, es muy fuerte”, ha confesado.

Consciente de las vueltas que da la vida, la andaluza ha concluido sus declaraciones con un toque de humor por si el amor vuelve a tocar a su puerta: “Si algún día vuelvo a encontrar el amor será gracioso escucharme decir esto”.