Lorena Romera 27 OCT 2026 - 11:52h.

La ganadora de 'Supervivientes' vive un susto de salud durante su viaje a África con Kiko Jiménez

El emocionante reencuentro de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras semanas separados

Compartir







Sofía Suescun ha sufrido un delicadísimo episodio de salud durante su viaje a Tanzania junto a Kiko Jiménez, un destino al que habían volado para reencontrarse tras pasar un largo periodo separados por compromisos profesionales. Después de varios días compartiendo imágenes idílicas de su aventura, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha hecho saltar las alarmas al explicar su dolencia: "Pensaba que me moría".

A través de sus redes sociales, la influencer ha contado con total crudeza lo mal que lo ha estado pasando en las últimas horas: "He pasado una noche de infierno. No he parado de vomitar y de tener diarrea". A este fuerte malestar físico se le suma la angustia de encontrarse lejos de casa: "Las veces que me pasa esto en España, sé que voy al hospital, me ponen la vía y listo, pero aquí se ha sumado el miedo de estar en otro continente".

La situación ha llegado a ser tan crítica que la hija de Maite Galdeano ha reconocido que no se podía ni levantar: "Estaba muriéndome". Sin embargo, el destino ha querido que cuenten con la ayuda médica requerida: "He tenido muchísima suerte porque el dueño de la compañía con la que estamos es médico y me ha dado la medicación para cortarlo".

Tras administrarle los fármacos necesarios para frenar los síntomas, la creadora de contenido ha señalado que ya se encuentra mejor. "Una vez más el cuerpo humano demostrando que es muy fuerte y que él solo estaba peleando contra eso que me hacía daño", ha reflexionado con la esperanza de poder seguir disfrutando de las maravillas que les depara el país africano.