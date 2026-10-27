Lorena Romera 27 OCT 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' enseña el tierno detalle que le está haciendo a Alejandro Albalá por su cumpleaños

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá se sinceran sobre su crisis: "Hemos estado a punto de dejarlo"

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Tras haber hecho partícipes a sus seguidores de un verano idílico -con posados románticos y la celebración de su primer aniversario-, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá sorprendían hace solo unas semanas al confesar que habían atravesado su primera gran crisis de pareja. Una discusión bastante severa que estuvo a punto de provocar que pusieran punto y final a su relación. Sin embargo, la pareja de exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' han logrado reconducir la situación y dejar atrás los problemas. Ahora, la influencer y chef ha compartido el curioso regalo que el televisivo le ha pedido con motivo de su cumpleaños.

La pareja, que cruzó sus caminos en Honduras y confirmó oficialmente su noviazgo este verano, se encuentra en plena víspera de una fecha de lo más especial. "Mañana es su cumpleaños", ha explicado la catalana a través de sus stories de Instagram, revelando la petición expresa que le ha hecho el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescún para celebrar su gran día.

Lejos de grandes lujos, el de Santander le ha pedido a su chica algo tan casero como una tarta de galletas. Una divertida ocurrencia a la que Miri Pérez-Cabrero no se ha resistido y ha preparado con todo el cariño: "Qué mono, obviamente se la he hecho". A través de sus redes, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha enseñado la elaboración de este plato al que tantísimo mimo está poniendo. "Me falta la última capa de chocolate", ha puntualizado, explicando que le quedan los últimos toques para terminar esta dulce sorpresa de cumpleaños con la que seguro conquista de nuevo el paladar de su chico.