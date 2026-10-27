Lorena Romera 27 OCT 2026 - 13:20h.

La hija de Terelu Campos muestra lo mayor que está su primogénito en unas fotos de lo más tiernas

La casa de Alejandra Rubio tras la reforma: salón con mármol, librería y rincón nórdico para Tessa

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Inmersa de lleno en esta nueva etapa de la maternidad tras dar a luz recientemente a la pequeña Tessa -que llegó al mundo el pasado mes de agosto y apenas tiene unos dos meses de vida-, Alejandra Rubio ha querido dedicar un post especial a su primogénito, Carlo. El pequeño, fruto también de su relación con Carlo Costanzia, se encuentra a punto de cumplir dos años de edad. Unas imágenes en las que la hija de Terelu Campos enseña también lo mayor que está.

A través de sus redes sociales, la influencer ha hecho partícipes a sus seguidores del momento tan tierno que atraviesa con su niño. En las imágenes se puede ver a la colaboradora disfrutando de una entrañable escena madre e hijo al aire libre, correteando ambos por un parque durante un precioso atardecer.

Unas fotografías de lo más espontáneas y llenas de magia que muestran lo mucho que ha crecido el niño y el increíble estirón que ha dado en este tiempo. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de muestras de afecto por parte de su comunidad.

Entre los comentarios y reacciones más destacadas se pueden leer mensajes como: "Qué lindo", "qué grande está el principito de la casa" o "qué guapo está el pequeño Carlo", evidenciando el enorme cariño que le tienen al pequeño, que el próximo mes de diciembre cumplirá dos años.