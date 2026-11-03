Marta Pombo ha publicado en su perfil de Instagram una historia con la peor de las noticias.

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"Volvemos a Madrid con una de las noticias más tristes", ha escrito Marta Pombo en una historia de Instagram en la que comparte con su comunidad el fallecimiento de la abuela Teresa, de 95 años. En marzo de 2024, las hermanas despedían a su abuela paterna Marilis. Actualmente, estaban en México celebrando el Día de los Difuntos en familia. "Abuela, te vamos a echar mucho de menos", ha concluido la mediana de las Pombo en su perfil de Instagram.

María Pombo ha publicado también una fotografía junto a la abuela Teresa en la que aparece acercando la mano a su brazo y unas emotivas palabras de despedida: "Y en medio de estos días tan especiales, descubriendo cómo mantenernos vivos en el recuerdo a quienes ya no están, recibimos la llamada que menos esperábamos…".

"Qué paradójica es la vida. Justo aquí, viviendo el Día de Muertos, nos toca despedirnos de mi abuela del alma", ha escrito en sus redes sociales la mayor de las hermanas minutos después de que Marta subiera la historia en la que conocíamos la triste noticia. "He venido hasta México para entender que lo más triste de los últimos abrazos es no saber que lo son. Y lo más bonito, descubrir que recordar a alguien también es una forma de mantener ese abrazo vivo", escribía Marta.

Teresa es la madre de Teresa Ribó, madre de las tres hermanas y esposa de Víctor Pombo de la Serna. Aunque durante años permaneció en un segundo plano, la popularidad de sus nietas y la llegada del reality familiar permitieron descubrirla al gran público.

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En la boda de Marta Pombo, Teresa se convirtió en protagonista tras un mensaje en redes. "Mi abuela Teresa. Un regalo de Dios, el poder seguir disfrutando de ella, seguir aprendiendo de su actitud frente a la vida, de su energía y vitalidad incansable… De mayor quiero ser como ella. ¡Ojalá seas eterna, abuela!". Participó en la promoción del reality familiar de Amazon Prime Video, donde se convirtió en un personaje entrañable.