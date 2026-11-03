El primogénito del intérprete de 'La Llamada' alcanza este martes, 3 de noviembre, dos décadas de vida

Jan, el hijo mayor de Antonio Orozco, cumple 20 años: su vida actual en Londres, su relación con el cantante y sus proyectos musicales

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Antonio Orozco está viviendo un día marcado en rojo en su calendario. Su hijo mayor, Jan, cumple 20 años este martes, 3 de noviembre, y el cantante ha querido celebrar este aniversario de una manera muy emotiva. Dedicarle una carta en la que, además de expresar el orgullo que siente por él, ha recordado a la madre de su primogénito, Susana Prat, que falleció el 26 de octubre de 2017 a consecuencia de un cáncer de útero.

El artista ha compartido en su perfil de Instagram varios vídeos e imágenes con las que ha echado la vista atrás, rememorando momentos en los que su hijo era todavía un niño.

"Hoy, a las doce de la noche, cumples 20 años, hijo. Sigo mirando estas imágenes y preguntándome en qué momento pasó tan deprisa la vida", comienza escribiendo Orozco.

En la misiva, el intérprete rememora aquellos primeros años en los que Jan comenzaba a descubrir el mundo sin que ninguno de los dos pudiera imaginar todo lo que les esperaba por delante. "No sabíamos entonces cuántas cosas nos iba a enseñar la vida. Ni cuántas curvas nos esperaban. Ni lo deprisa que se nos iban a escapar los años", reconoce.

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"Hoy te miro y ya no veo solamente a aquel niño. Veo a un hombre. Un hombre bueno, sensible, valiente, con sus sueños, sus inquietudes y un corazón del que me siento profundamente orgulloso", asegura.

Uno de los momentos más especiales de la carta llega cuando el cantante menciona a la madre de Jan, que perdió la vida hace nueve años. "Hay algo que necesito decirte, hijo. Te has convertido en el hombre que tu madre siempre soñó que serías. Y estoy seguro de que, si pudiera verte hoy, no habría orgullo más grande que el suyo", escribe.

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El artista también ha querido poner en valor el privilegio que supone haber acompañado a su hijo durante estas dos décadas. "Yo he tenido la suerte de verte crecer. De equivocarte, de aprender, de levantarte y de encontrar poco a poco tu propio camino", expresa.

"Siempre tendrás un padre que seguirá mirándote con los mismos ojos con los que te miraba cuando eras aquel niño del asiento de atrás", le promete. Un mensaje al que añade un deseo para esta nueva etapa. "Que nunca te falte un sueño por perseguir, una canción por escribir ni una razón para volver a casa".

Y sentencia: "Cuando la vida te pregunte de dónde vienes, puedes responder con el corazón: 'Vengo de un amor tan grande que ni siquiera la ausencia ha podido con él'. Feliz cumpleaños, Jan. Te quiero más de lo que he sabido decirte nunca. Tu padre".