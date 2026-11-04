El coche de Fernando Alonso o el capricho más caro e hiperpersonalizado de la historia

Redacción Uppers 04 NOV 2026 - 19:27h.

Fernando Alonso amplia su colección de automóviles con una última adquisición: un Bugatti

El mecánico que heredó 150 motos clásicas y lo dejó todo para recorrer el mundo con ellas: “La gente flipaba”

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Fernando Alonso amplia su colección de automóviles con una última adquisición: un Bugatti. El piloto lleva años demostrando que su relación con los coches va mucho más allá de su carrera profesional.

Según ha confirmado ‘Fuera de Serie’, Fernando Alonso, ha reunido una colección en la que conviven algunos deportivos e hiperdeportivos más deseados en los últimos años, pero su última incorporación juega en otra liga.

El piloto ha sido visto conduciendo por las calles de Mónaco con el espectacular Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, una unidad de 2015 absolutamente singular por su carrocería de aluminio pulido y fibra de carbono vista. Es el chasis 8.100 y ha sido presentado durante años por el especialista alemán Mechatronik.

Así es la carrocería y las características más llamativas

La característica de este coche es su carrocería porque su primer propietario quería llevar todavía más lejos que la filosofía del Bugatti Veyron Pur Sang, una edición que había prescindido de la pintura para dejar visibles el aluminio y la fibra de carbono. Además, según recoge el mismo medio, en su fabricación se exigió que los paneles de aluminio fueran realizados sin soldaduras visibles y a partir de bloques macizos de metal, incluyendo elementos como los paragolpes.

Para ello se habrían utilizado 20 toneladas de aluminio como materia prima, gran parte de las cuales desaparecieron durante el mecanizado hasta conseguir las piezas definitivas. El resultado es esa espectacular superficie metálica pulida que funciona como un espejo y contrasta con las zonas de fibra de carbono.