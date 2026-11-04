Lorena Romera 04 NOV 2026 - 14:10h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre la complicada situación que vive tras su ruptura sentimental

Nerea Villanueva y José Bougo han roto su relación tras más de dos años juntos

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Nerea Villanueva ha roto su silencio a través de las redes sociales para confirmar el fin de su relación con José Bougo tras más de dos años juntos. La que fuera participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha sufrido un ataque de nervios al recibir mensajes anónimos que apuntan a una infidelidad y se ha sincerado sobre el complicado proceso de separación que atraviesa al seguir viviendo bajo el mismo techo.

La noticia ha saltado a la luz de madrugada, cuando la joven publicaba una serie de stories en su perfil de Instagram en los que compartía los mensajes privados desahogaba una cuenta anónima -perteneciente a una mujer que afirmaba haber mantenido relaciones con su ya expareja-, lo que le desencadenó una crisis de ansiedad:

"Evidentemente, hoy ya no duermo, me he despertado con un ataque de nervios increíble", ha expresado visiblemente afectada y dirigiéndose directamente a la autora de los mensajes: "Ya que me despiertas a las cuatro de la mañana, restregándome que te llevas a un pedazo de mi*res, que te la regalo con un lacito, yo te expongo también".

Tras este estallido, la madrileña ha emitido un comunicado para explicar el delicado momento que atraviesa: pese a estar separados, continúan conviviendo bajo el mismo techo en habitaciones separadas a la espera de formalizar la mudanza y separar definitivamente sus caminos. Pero todo lo ocurrido en los últimos días está convirtiendo la convivencia en una situación insostenible. "Ha llegado un punto en el que necesito decir algo porque hay cosas que sobrepasan cualquier límite", ha comenzado expresando.

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Nerea y José siguen viviendo juntos a pesar de la ruptura

"Aunque mi relación haya terminado, seguimos viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en habitaciones separadas y esperando a poder terminar de organizar nuestra mudanza y separar definitivamente nuestros caminos. Y precisamente por eso hay cosas que me parecen todavía más incomprensibles. Después de todo lo que he vivido durante este último año, creo que lo último que merezco es tener que enfrentarme también a estos mensajes", reflexiona la creadora de contenido.

Un comunicado en el que Nerea ha aprovechado para dirigirse directamente a José: "A ti, que me tienes bloqueada de todas partes, pero que sigues compartiendo casa conmigo, solo te voy a pedir una cosa: un mínimo de respeto y consideración. No te estoy pidiendo algo tan complicado. Te estoy pidiendo que respetes a la mujer que ha estado contigo durante todo este año, que te ha querido, que te ha respetado y que ha estado a tu lado incluso cuando tú no has sabido hacer lo mismo conmigo".

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"Y no solo te pido que me respetes tú, también te pido que exijas ese mismo respeto a las personas de fuera. Porque, independientemente de cómo hayan terminado las cosas entre nosotros, hay una historia, hay un año compartido y hay una persona que merece consideración. Y esa persona soy yo", le ha pedido al valenciano, al que le ha recordado todo lo que ha tenido que "aguantar y perdonar".

"No sabéis ni la mitad de lo que hay detrás de todo esto. Yo solo quiero terminar esta etapa, recuperar mi tranquilidad y marcharme con la dignidad que he intentado mantener durante todo este tiempo. No confundáis mi silencio, mi respeto y mi manera de querer con que todo haya estado bien. Porque no lo ha estado", ha zanjado la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', desahogándose sobre su ruptura sentimental tras más de dos años juntos.