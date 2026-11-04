telecinco.es 04 NOV 2026 - 10:05h.

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Rosario Mohedano ha vivido una noche complicada en 'Supervivientes All Stars'. Su madre, Rosa Benito, hablaba de los problemas con su sobrina, Rocío Carrasco, un tema que su hija Rosario siempre ha querido evitar y que se ha visto obligada a abordar en directo tras las palabras de su madre...

La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha contado que Rocío Carrasco no quiso que su prima Rosario cantara en el que fue el último concierto de Rocío Jurado. “No quería que cantara. Pero se jo*** y cantó”, aseguraba Rosa y añadía: “Cuando te hace falta dinero, si tienes que vender a tu familia, la vendes y eso es lo que ha hecho ella: vender a su gente”.

“¿Y ahora qué? ¿Qué quieres saber?”, preguntaba Rosario a Jorge evidentemente molesta y es que ya nos ha confesado que no le gusta que su madre hable de estas rencillas familiares porque la obliga a ella a hablar de un tema que no aborda y es que ha rechazado constantes ofertas de entrevistas para abordar esta polémica.

“Estoy en una tesitura que no me hubiese gustado verme, pero aquí estoy”, decía y, cuando el presentador le preguntaba si le duele, replicaba: “Creo que si mi madre quería hablar de esto, que se hubiese hecho un ‘¡De viernes!’ y que hubiese dormido calentita, hubiese comido calentita y hubiese defendido sus palabras, no yo”.

“No me gusta verla así y no me gusta verme aquí así”, insistía y explicaba: “Si hubiera querido aclarar cosas me habría sentado en un plató”. Sí contaba que ella misma preguntó a su prima si era cierto que no quería que cantara con su madre, lo negó, pero años después lo afirmó públicamente.

No fue el único problema entre ellas, Rosario le dijo que no le parecía bien lo que estaba haciendo con sus hijos y fue el momento en que, según su versión, Rocío la apartó de su vida.

Las palabras de Rosa Benito sobre el testamento de Rocío Jurado

Pero hay más y es que, según la propia Rosa Benito, Rocío hizo testamento antes de irse a Estados Unidos para recibir tratamiento contra el cáncer y le confesó: “Decía ‘he hecho algo mal en el testamento, he favorecido a unos más que a otros y dije ‘¡Ay, Rocío, qué gili***!’ Pero hizo el testamento y no lo rectificó”.

Jorge Javier Vázquez apuntaba que hay heridas “que no se cierran” y Rosario asentía explicando que ella, cuando hay alguien que no la quiere en su vida, se aparta y se concentra en la gente que sí la quiere.

El presentador le preguntaba si cree que tendrá un acercamiento con su prima pero ella negaba: “Ella me apartó, yo soy muy clara y cuando a mi prima le dije estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero no en cómo te estás portando con tus hijos, me apartó de su vida y ahí no puedo hacer mucho más que querer a esos niños que se han quedado sin madre”.

“Es un debate en el que cada cual tiene su opinión y me veo obligado no a manifestarme porque no es el foro”, decía Jorge Javier Vázquez pero sí apuntaba: “Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que yo ya y probablemente lo haya hecho porque hemos cometido errores y excesos, contigo también y con mucha gente (…) Hemos cometido excesos pero han sido 15 años de trabajo en ‘Sálvame’ y estoy orgullosísimo, cada vez más”.

Además, afirmaba que ha aprendido a no juzgar a una mujer como madre: “Me costará decir de una persona que es mala madre o que no atiende a sus hijos o que se ha despreocupado”.