Imanol Arias, sobre ser abuelo a los 70: “Llevo una fotito de mi nieto en la cartera, me encanta verlo”

Redacción Uppers 13 NOV 2026 - 12:04h.

El actor reivindica otra mirada hacia las personas mayores: "Parece que son un estorbo"

Así ha logrado Imanol Arias pesar 70 kilos por primera vez: "Es lo que tiene que hacer una persona mayor"

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Quién le iba a decir a Imanol Arias que a los 70 estrenaría uno de sus papeles más especiales de su vida. No es que el actor de 'Cuéntame' no hubiera interpretado ya el rol de abuelo delante de las cámaras, pero hacerlo en la vida real es otra cosa. Su primer nieto, Markel, hijo de Jon Arias y la actriz Alba Ribas, llegó al mundo el pasado mes de mayo y le ha traído una nueva forma de mirar el tiempo y la familia.

Arias no esconde su entusiasmo ante esta nueva etapa. En un reciente encuentro con los medios en la inauguración de una exposición de Roberto Torretta, el protagonista de 'El Lute' ha hablado con una mezcla de ternura y sentido del humor sobre la experiencia de tener un nieto. "Me encanta verlo, llevo una fotito en la cartera como la llevaba mi abuelo de mí seguramente, esta vez en color en vez de en blanco y negro", contaba.

"Ser abuelo es algo que no lo sé explicar muy bien, pero todo el mundo lo dice. Hay algo de situaciones en las que tienes el traspaso generacional, parece que has vivido otra vida si encima lo ves a menudo y lo puedes acompañar", reflexioanba.

Arias también ha explicado que intenta acercarse al niñosin interferir en su crianza. "Soy muy respetuoso con cómo lo crían los padres", señalaba. Su estrategia como abuelo pasa por descubrir qué le gusta al pequeño y compartir con él esos ratos de juego.

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"Conmigo lo que le gusta es que le menee. Es muy activo físicamente, está muy desarrollado para la edad que tiene y es muy atento, le gusta mirar la cosas y yo juego a eso, sin meterme para nada en otro tipo de cosas", subrayaba. Una actitud que habla también de la tranquilidad con la que afronta esta nueva responsabilidad. Aunque el trabajo le exige pasarse la vida de un lado para otro, siempre busca hueco para disfrutar de su familia: "Estoy como una maleta, feliz como una maleta para aquí y para allí".

Una generación con mucho que aportar

Pero si la experiencia de la abuelidad le ha llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo desde una vertiente íntima, Arias también ha aprovechado su encuentro con la prensa para abordar una cuestión social de mayor alcance. El edadismo y la manera en que se contempla a las personas mayores siguen siendo asuntos pendientes, especialmente en una sociedad que parece empeñada en asociar juventud con belleza, éxito y oportunidades.

Actualmente está de gira con 'Mejor no decirlo', la comedia que protagoniza junto a María Barranco, pero es consciente de los actores que tienen alrededor de 70 años y continúan trabajando de manera habitual representan una parte reducida de la profesión. "La estadística de los actores que trabajan continuadamente durante toda su vida es muy poca. El caso de las mujeres es mucho más dramático. Totalmente dramático", se lamentaba.

Y esos prejuicios no se limitan a la industria audiovisual. "En los ámbitos de las pensiones, en el ámbito del cuidado, en el ámbito del conocimiento...", enumeraba, insistiendo en la escasa consideración que la sociedad tiene hacia sus miembros de mayor edad: "A veces en España nos pasa eso, que nos olvidamos en muchos ámbitos de atender a los mayores, parece que son un estorbo".

En su caso, sin embargo, no parece dispuesto a dejar que la edad determine sus posibilidades. Su trayectoria continúa, disfruta de su trabajo y atraviesa un momento personal que describe con satisfacción. "Yo creo que a partir de ahora todo va a ser más fácil, pasando una época que no era tan fácil". No hay duda de que la llegada de Markel ha contribuido a reforzar ese optimismo.