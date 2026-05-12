Celia Molina 12 MAY 2026 - 10:27h.

Jon Arias y Alba Ribas han anunciado en las redes sociales el nacimiento de su primer hijo y primer nieto de Imanol y Pastora

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Casi un año después de haber sido condenado a dos años y dos meses de cárcel por su implicación en el caso Nummaria, Imanol Arias ha recibido una de las mejores noticias de su vida. Tanto él como su exmujer, Pastora Vega, de quien se separó de forma amistosa en el año 2009, se han convertido en abuelos por primera vez, tras el nacimiento del hijo de Jon Arias y Alba Ribas.

Ha sido la feliz mamá quien, tras documentar todo su embarazo en sus redes sociales, ha publicado un emotivo post en el que se ve la manita de su bebé, recién nacido, y también a Jon en la habitación de hospital donde los padres primerizos están pasando estos primeros y decisivos días.

"Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido pero a la vez avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad. Se nos da bien", ha escrito Alba en su cuenta de Instagram, recibiendo numerosos mensajes de felicitación.

Markel, el nombre del primer nieto de Imanol Arias

En cuanto al nombre que han decidido poner al pequeño ha sido, según la revista 'Hola', Markel, que en vasco significa "guerrero", es similar a Marcelo y solo lo tienen menos de 8.000 personas en España. Markel se ha convertido, por tanto, en el primer nieto de Imanol Arias quien, durante los meses de embarazo de Alba, declaró que está viviendo esta nueva etapa con un entusiasmo total:

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"Tengo que ejercer de abuelo"

"Ahora lo vivo mejor, estoy feliz. Los domingos preparo comida para los futuros padres, los hincho a comer. Tengo que ejercer de abuelo y me parece una etapa estupenda", dijo el actor tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar su entrada en la cárcel. El verano pasado, el protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' reconoció haber defraudado más de dos millones de euros a Hacienda, reintegrando una cantidad de 2.225.973 euros como compensación.

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Pastora Vega, igualmente emocionada, reconocía hace unas semanas que todavía vivía la noticia del embarazo y el futuro nacimiento de su nieto con cierta expectación: ”Lo vivo con mucha ilusión, curiosidad e incredulidad porque aún no me lo creo“, comentó. Y ahora que el niño ha nacido, comenzará también para ella una bonita etapa al lado de su hijo y su nuera.

Jon y Alba se conocieron en un set de rodaje hace más de diez años. Los dos se dedican a la actuación, si bien del hijo de Imanol Arias también hizo sus pinitos en el mundo de la música. Actualmente, es conocido por haber participado en series como 'Cuéntame cómo pasó' (junto a su padre), 'El ministerio del tiempo' o 'Instinto'. Más recientemente, ha participado en 'Siempre es invierno', largometraje dirigido por David Trueba.