Carlos Otero 13 NOV 2026 - 17:27h.

Yola Berrocal, finalista de 'Supervivientes All Stars', nunca ha ocultado su afición por la cirugía plástica

La vida laboral de Yola Berrocal: representante de artistas, política y desarrolladora de apps

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La nueva temporada de ‘Supervivientes: All Stars’ nos ha regalado el regreso de la Yola Berrocal más auténtica. Famosa desde hace más de tres décadas, la madrileña siempre ha lucido una imagen explosiva, que ha ido transformando con el paso de los años. Célebre por sus voluptuosas formas en los años 90, la exconcursante de 'Hotel Glam' ha modelado su imagen pública a conveniencia en diferentes ocasiones.

Labios carnosos y pecho de tamaño reversible

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La simpática Yola saltó a la fama en 1998 y, desde el primer momento, su imagen pública generó controversia. En aquella época triunfaban las mujeres voluptuosas y de curvas marcadas, y Berrocal se convirtió en una de las mejores embajadoras de ese canon. Fan de Pamela Anderson en ‘Los vigilantes de la playa’, su imagen pública se caracterizaba por unas curvas generosas y una boca muy personal. Ella misma ha dicho que desde pequeña deseaba tener un pecho voluminoso y que “con seis años ya me ponía naranjas en el traje de bailarina”.

Yola nunca ha negado ni ocultado su afición por la cirugía estética; al contrario, siempre ha hablado de ello con total naturalidad. En los últimos años decidió suavizar las formas que la hicieron famosa y redujo el tamaño de sus labios y de sus prótesis mamarias. La estrella multimedia decidió pasar por quirófano “para quitarse un poquito de labio” y mostró el resultado en el programa de las tardes de Telecinco. “Antes me imitaban con dos chorizos”, recordó entre risas. En aquella época también optó por cambiarse el pecho y, aunque mantuvo unos senos prominentes, prefirió una talla más discreta.

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Dientes y nariz nuevos

En su empeño por lucir perfecta, en 2019 Yola se cambió la dentadura. En una visita al programa de Jorge Javier Vázquez profundizó en aquel retoque estético. Estaba cambiándose todos los dientes y, mientras le colocaban los definitivos, lució con orgullo unos provisionales, muy grandes y vistosos, que generaron críticas por parte de los espectadores.

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La también representante artística cambió levemente la forma de su nariz. Fue en 2014 cuando pasó por el quirófano para modificarla, logrando una faz mucho más armoniosa sin transformar por completo su rostro.

Lucha antiedad

Pero no todo son prótesis artificiales en el cuerpo de Yola Berrocal, que también apuesta por otros tratamientos estéticos. Según ella misma ha confesado, tiene un interés especial por eliminar sus arrugas y desde hace años se somete a sesiones de bótox para eliminar las marcas que no le gustan. Todo esto lo combina con una dieta equilibrada y sesiones de deporte; por eso conserva un físico tan llamativo.