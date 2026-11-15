La infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos, ingresada en la UCI por una infección

La infanta se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid

La duquesa de Soria, de 87 años, lleva varios días hospitalizada a causa de la infección

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La infanta Margarita de Borbón, hermana pequeña del rey Juan Carlos y, por tanto, tía de Felipe VI, se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según informa 'Hola!'. La duquesa de Soria, de 87 años, lleva varios días hospitalizada a causa de una infección, aunque su estado de salud no ha revestido gravedad en ningún momento y está evolucionando favorablemente, tal y como ha avanzado 'ABC'.

La infanta cuenta con el apoyo de de su marido, Carlos Zurita; de sus hijos, Alfonso y María, y de su nieto Carlos, que siguen muy de cerca su evolución. Su familia se siente agradecida y sorprendida por su fortaleza con esta nueva complicación en su estado de salud.

La infanta Margarita, la única hermana que le queda a Juan Carlos

La infanta Margarita es la única hermana que le queda al rey Juan Carlos, tras el fallecimiento de la infanta Pilar, en enero de 2020. Ambos han mantenido siempre una relación muy cercana marcada por un gran cariño.

Margarita de Borbón nació ciega pero eso nunca fue un impedimento para gozar de una gran independencia. Ella siempre se ha caracterizado por una gran capacidad de superación y se ha caracterizado por su gran sentido del humor y de su pasión por la música.