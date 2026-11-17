El actor norirlandés admite que ha dejado de ir al gimnasio y se mantiene en forma dando largos paseos diarios

La historia de por qué Liam Neeson rechazó ser James Bond para poder estar con el amor de su vida

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Durante buena parte de su carrera, Liam Neeson fue sinónimo de cine de prestigio. Su imponente presencia, su voz grave y su capacidad para dar vida a personajes complejos le convirtieron en uno de los actores más respetados de su generación. Sin embargo, Hollywood tenía reservado para él un giro bastante inesperado. El intérprete norirlandés pasó de protagonizar dramas históricos y películas de gran calado emocional a convertirse en un justiciero implacable, capaz de enfrentarse a ejércitos de delincuentes, perseguir criminales y repartir golpes con una determinación casi inagotable.

La transformación que comenzó con 'Venganza' (2008) acabó convirtiéndole en uno de los rostros más reconocibles del cine de acción contemporáneo. A sus 74 años, Neeson sigue aceptando papeles que requieren una buena condición física, pero ya no necesita pasar horas entre máquinas y pesas. De hecho, ha dejado de ir al gimnasio.

Así lo ha contado en una entrevista concedida a Fox News Digital con motivo del estreno de su nueva película, 'La mangosta', en la que se ha referido a su relación con el ejercicio y lo que hace actualmente para mantenerse en forma.

"No hace falta pasar dos horas en el gimnasio cada día. Yo solía hacerlo hace muchos años, pero ahora me mantengo razonablemente en forma", explicaba. Para él ya no se trata de entrenar por entrenar ni de perseguir una determinada apariencia física, sino de conservar una condición suficiente para responder a las exigencias de su trabajo y mantenerse activo en el día a día.

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Las escenas de lucha

Eso sí, cuando le llega un papel que le exige más físicamente, se lo toma en serio. “Me gusta hacer mis propias escenas de lucha. Todavía puedo hacerlas hasta cierto punto. Así que, si hay escenas de ese tipo, aumento un poco mis actividades físicas”, apunta.

Esta flexibilidad también ha sido elogiada en varias ocasiones por Mark Vanselow, colaborador habitual del actor y antiguo especialista que durante casi tres décadas ha trabajado como su doble en escenas de riesgo.

El secreto de su rutina actual

Pero la principal actividad que ha ganado protagonismo en su vida es mucho menos sofisticada que cualquier entrenamiento de gimnasio: dar largos paseos. “Creo que, en general, es importante mantenerse activo. ¿Bastaría con salir a caminar todos los días? Tengo 74 años y soy muy afortunado de que de vez en cuando todavía me ofrezcan este tipo de trabajo".

No parece, por tanto, que el protagonista de 'La lista de Schindler' esté dispuesto a renunciar a los personajes que le han convertido en una estrella del cine de acción. Lo que ha cambiado es su manera de entender la preparación física.

El actual planteamiento de Neeson contrasta con la disciplina que seguía años atrás. Por ejemplo, durante la preparación de 'El pasajero' (2018) se levantaba a las 5.15 de la mañana para acudir al gimnasio y entrenar durante 45 minutos. Después se desplazaba al estudio para rodar y, tras una breve siesta, volvía a reunirse con los especialistas para ensayar las peleas.

Ahora parece haber encontrado una fórmula que le permite seguir trabajando sin convertir el entrenamiento en una obligación agotadora. A veces, mantener el cuerpo en movimiento -hablamos de paseos de unos 13 kilómetros por parque- y reservar los esfuerzos más intensos para cuando realmente hacen falta es suficiente para continuar en plena acción.