La fundación Vicky Bernadet ha creado una exposición para mostrar cómo imágenes reales pueden esconder los peores secretos

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La fundación Vicky Bernadet ha creado una exposición llamada 'Detrás de la foto' donde aparecen imágenes de distintos álbumes de fotografías, aparentemente normales en las que diferentes familias disfrutan de momentos cotidianos como pueden ser unas vacaciones o un cumpleaños.

Sin embargo, detrás de la foto aparece el verdadero secreto oculto que guarda la fotografía: son víctimas de abusos sexuales infantil. En muchas de las fotografías no solo aparece la víctima, sino que también aparece quien fue su agresor.

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Es una iniciativa que trata de concienciar que detrás de lo que parece algo aparentemente normal, puede haber un niño o niña siendo víctima de este tipo de mal trato. La presidenta de la fundación, Vicky Bernadet, es una de las niñas que aparece en la exposición.

Su fotografía es del momento de su comunión. Ella de niña, vestida con el traje habitual de este tipo de eventos, sonriente, pero hay un dolor muy grande que se esconde en su rostro: "Lo que más daño me hace es que tu para sobrevivir estás sonriendo", dice.

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Otros casos

Irene, otra de las víctimas, también aparece en las imágenes sonriendo e incluso jugando con el que le destrozó su vida de pequeña, su abuelo. O Marcos, que llegó a confesar a una de las imágenes que aparece con un libro que solo estudiando encontraba la paz, una felicidad que se le terminaba cuando llegaba su entrenador.

"Intentas pensar que no, pero desde la responsabilidad le tienes que salvar la vida", confiesa Vicky. Por eso, el objetivo es que muchas personas consigan identificar que lo que parece una niña o un niño feliz, solo es una persona pidiendo ayuda.

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En más del 80% de los casos de abuso infantil, el agresor es alguien conocido por la víctima, por lo que hace más difícil identificarles, ya que son manipulados para conseguir el silencio absoluto.