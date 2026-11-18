Canal Sur ha suspendido temporalmente a Manolo Sarriá y asegura que colaborará para esclarecer los hechos

Denuncian por supuesto acoso sexual a Manolo Sarriá, humorista malagueño y presentador de 'Atrápame si puedes'

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Canal Sur ha emitido un comunicado tras conocerse la denuncia por supuesto acoso sexual presentada por una trabajadora contra Manolo Sarriá, presentador habitual del concurso 'Atrápame si puedes'.

La cadena autonómica ha trasladado su preocupación por lo sucedido y ha explicado las medidas que ha adoptado desde que tuvo conocimiento de la situación, entre ellas la activación de sus mecanismos internos de prevención y seguimiento.

El comunicado de Canal Sur

"Canal Sur Televisión ha suspendido temporalmente a Manolo Sarria, presentador del concurso 'Atrápame si puedes,' tras una denuncia por supuesto acoso sexual, interpuesta por una trabajadora. La RTVA recibió una comunicación formal de la empresa productora y de inmediato activó su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual. La emisión del programa, suspendida el jueves y viernes pasados, se retoma esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador", indica el comunicado íntegro de la cadena.

La denuncia contra Manolo Sarriá

La denuncia por posible acoso sexual fue presentada ante la Policía por una maquilladora que trabaja para una empresa subcontratada por la productora del concurso. La trabajadora habría denunciado unos hechos presuntamente protagonizados por el presentador en las instalaciones donde se graba el programa, en Sevilla. Los hechos habrían ocurrido en la sala de maquillaje del edificio de Retevisión, situado en la Isla de la Cartuja. El episodio se habría producido el miércoles de la semana anterior y, en ese momento, únicamente se encontraban en la estancia la denunciante y Sarriá, aunque la puerta permanecía abierta. Por el momento, la investigación deberá esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades.