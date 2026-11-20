Lorena Romera 20 NOV 2026 - 12:22h.

La ganadora de 'GH VIP' reconoce que está "nerviosa" al someterse a esta prueba, clave para su embarazo

Adara Molinero sufre un sangrado que la lleva directa a urgencias: "Menudo susto"

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Adara Molinero reconoce que su etapa de gestación está siendo una auténtica montaña rusa de emociones. La ganadora de 'GH VIP', embarazada de 12 semanas de su segundo hijo, el primero en común con su pareja, Vicente Romero, ha utilizado su perfil de Instagram para contar cómo se enfrenta a uno de los momentos más importantes de este primer trimestre.

Esta misma mañana, la influencer ha explicado a su comunidad que ha puesto rumbo a la consulta médica para someterse a la ecografía de la semana 12. Aunque le hace mucha ilusión volver a ver al bebé, no ha podido evitar sentir cierta inquietud ante una cita clave como esta:

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"Nos vamos a la ecografía 12, a ver al chiquitín, qué fuerte. Estoy nerviosa porque esta eco es superimportante porque tienen que verle muchas cosas con detenimiento, creo que le miran el cerebro y es un poquito más larga de lo habitual", ha señalado la madrileña a través de sus stories.

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A pesar de la preocupación antes de entrar en consulta, la creadora de contenido ha querido mantener una actitud positiva y ha prometido a sus seguidores compartir novedades tras la cita: "Todo irá genial, confío". Esta cita llega después de que la que fuera concursante de 'Supervivientes All Stars' haya hablado con naturalidad sobre lo difícil que le está resultando llevar el primer trimestre.

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A diferencia de lo que le gustaría, ha reconocido que no está disfrutando del embarazo como le gustaría debido a las molestias, especialmente por las náuseas. Tal y como ha ido contando en sus redes en estas semanas, ha probado distintos medicamentos sin que ninguno haya conseguido aliviarlas por completo.

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A pesar del malestar, Adara Molinero trata de relativizar y se aferra a lo positivo de esta etapa, confiando en que todo salga bien en esta revisión y en que las molestias vayan remitiendo con el paso de las semanas.