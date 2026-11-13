Lorena Romera 13 NOV 2026 - 17:48h.

La ganadora de 'GH VIP' ha tenido que acudir al hospital con carácter de urgencia tras sufrir un sangrado

Adara Molinero ya tiene el nombre elegido para su bebé en común con Vicente Romero

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Adara Molinero ha vivido uno de los momentos más angustiosos de su embarazo. La ganadora de 'GH VIP', exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que se encuentra de 11 semanas de gestación, le ha contado a sus seguidores que ha sufrido un sangrado que le ha llevado directa a urgencias. Un susto que la hizo temer lo peor, llegando a pensar que había sufrido un aborto.

"Os voy a contar lo que me pasó hace unos días, porque ya estoy más tranquila y por si acaso os sucede a alguna de vosotras", ha comenzado explicando a través de sus stories. Según ha contado, todo ocurrió de forma imprevista al levantarse por la mañana para ir al baño: "Me limpio y veo que estoy sangrando como la palma de mi mano, mucho".

La reacción fue inmediata. Avisó a su pareja, Vicente Romero y salieron corriendo hacia el hospital. Ella, "llorando muchísimo", esperando las peores noticias. "Fatal, ya me imaginaba lo peor, un mal cuerpo. Literal, pensaba que había abortado".

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Afortunadamente, tras llegar al centro médico y someterse a las pruebas pertinentes, los médicos comprobaron que el feto se encontraba en perfecto estado: "Ya en urgencias le vieron y se movía, se le veía los bracitos, las piernas, se le veía todo. Se le escuchaba el corazón, que es lo más importante también. Y ya me quedé tranquila, pero menudo susto".

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Respecto a la hemorragia, la madrileña ha aclarado que le indicaron que se trataba de un "sangrado de regla antiguo". De hecho, tal y como confirmó, al día siguiente el flujo adquirió una tonalidad marronácea típica de cuando finaliza el periodo.Tras el diagnóstico y para asegurar el bienestar del embarazo, Adara Molinero ha tenido que guardar reposo estricto en casa.