Berto González 21 NOV 2026 - 13:00h.

La relación de Palito Dominguín y Harry James comenzó como un romance de verano en Inglaterra y se consolidó gracias a su buena convivencia

Palito Dominguín anuncia que se casa con Harry James tras nueve años de relación y enseña su anillo de compromiso

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Palito Dominguín y Harry James se casan. La exconcursante de 'Supervivientes' y el diseñador de páginas web han anunciado su compromiso después de casi diez años de relación, desde que se conocieron en 2016. Desde aquel verano en Inglaterra, han compartido una vida plena que Palito ha contado en ocasiones ante las cámaras: el apoyo de su chico tras la muerte de Bimba Bosé, su convivencia juntos y su separación durante su paso por Honduras.

Ahora, preparan una nueva etapa juntos que están viviendo con mucha ilusión y más enamorados que nunca con la mirada puesta en su futura boda.

Un romance de verano que se consolidó en 2017

Palito Dominguín y Harry James se conocieron en Inglaterra en 2016, cuando ambos vivían allí. Durante aquel verano mantuvieron un breve romance pero su historia juntos no siguió adelante. Más tarde, en enero de 2017, se reencontraron y tuvieron una cita juntos la cual cumplió todas su expectativas, pero un revés inesperado de la vida cambió los planes de la pareja.

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Ese revés fue la muerte de Bimba Bosé el 23 de enero de aquel mismo año, la cual supuso un fuerte palo para toda la familia. Palito Dominguín tuvo que cancelar todos sus planes y volver con urgencia España, y Harry no dudó en ofrecerse para acompañarla. Todavía no tenían una relación estable, pero ella aceptó su compañía en un momento en el que apenas le apetecía estar con nadie.

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Según contó la hija de Lucía Dominguín posteriormente, sabía que Harry podía darle cariño y hacerla sonreír en aquellos momentos tan difíciles, incluso desde la amistad. Su presencia durante aquel duelo resultó fundamental para ella y, desde entonces, consolidaron su relación.

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El apoyo de Harry y las confidencias de Palito en 'Supervivientes'

La relación adquirió mayor visibilidad durante 'Supervivientes 2021'. La hija de Lucía Dominguín habló de Harry con Lola, otra de las concursante de la edición, mientras ambas convivían en Playa Destierro, después de haber sido apartadas del grupo principal. La confianza entre las concursantes permitió conocer detalles de su pareja, que hasta entonces, se mantenía muy discreta.

La artista reveló que Harry había estado a su lado durante algunos de los años más difíciles de su vida. A la muerte de su hermana se había sumado, en 2020, la de su abuela Lucía Bosé. También describió que su convivencia con él era tranquila, llena de complicidad y mucho amor. Por aquel entonces, llevaban cuatro años juntos y compartían casa en Barcelona.

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Según confesó, no habían tenido peleas, ni discusiones ni desencuentros, y contó que no pasaba una noche sin decirle lo mucho que lo quería. Participar en el concurso tenía para ella un propósito personal: comprobar que podía afrontar situaciones difíciles sin tener a Harry cerca y superarlas por sí misma.

La noticia de su boda

Actualmente, Palito Dominguín se dedica paralelamente a su faceta de modelo y a su trabajo artístico cuyos dibujos y obras comparte en sus redes sociales. Harry James se dedica al diseño web y fundó The Hoop Studio, una agencia con sede en Madrid que desarrolla páginas para artistas y marcas, con clientes españoles e internacionales. Aunque mantienen su intimidad al margen de los medios, publican imágenes de sus momentos y escapadas juntos.

La noticia de su boda ha llegado de la mano de la publicación de un carrusel en redes sociales donde han compartido varias imágenes de sus viajes juntos, una de las mayores aficiones de la pareja. En las imágenes aparecen muy sonrientes y felices mientras Palito enseña la mano con el anillo de pedida de compromiso.

Colate, Alejandra Rubio, Patry Montero, Jaydy Michel y Jorge Cadaval estuvieron entre quienes los felicitaron en los comentarios de la publicación. Recordamos que un año antes, Palito había dicho que no sabía si quería casarse y que dejaba esa decisión en manos de Harry.

Respecto a la maternidad, había explicado que no estaba entre sus planes a corto plano: prefería ser tía o madrina y consideraba que todavía tenía muchas cosas por hacer. Sin descartar esa posibilidad para el futuro, la pareja anuncia su boda sin haber comunicado fecha ni lugar de celebración, de momento.