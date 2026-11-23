María Bonilla tiene 20 años, es de Zaragoza y estudia Historia del Arte

Parte de su éxito radica en que su música se parece a la de los años 60

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María Bonilla tiene 20 años y es de Zaragoza. Estudia Historia del Arte y está detrás de una de las canciones más virales de este momento en redes sociales. "Puede que te quiera de verdad" es una de las frases más sonadas en TikTok, ya que el tema ya cuenta con su propia coreografía.

Parte de su éxito radica en que su música se parece a la de los años 60. La joven de 20 años todavía no da crédito a todo lo que ha ocurrido desde que decidió subir su tema a redes sociales: "Lo puse antes de entrar en la universidad el viernes y en un descanso de clase de Renacimiento, de repente, tenía muchas visualizaciones".

"Yo me esperaba que no la iba a ver nadie", confiesa la cantautora

El youtuber Auron Play, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, fue uno de los usuarios que se metió a ver su canción. El creador de contenido admitió que era muy pegadiza y subió un vídeo suyo bailando la canción. La publicación ya cuenta con casi 12 millones de reproducciones.

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María reconoce que esto le ha venido de sorpresa: "Yo que me iba a esperar. Yo me esperaba que no la iba a ver nadie". Desde entonces, su canción con aire sesentero ha ido conquistando las redes sociales.

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Su tema tiene una coreografía y hasta la Federación Española de Rugby se ha atrevido a bailarla. Ahora, la joven piensa en su próximo objetivo: "Yo lo que quiero es hacer más canciones". Porque parece que esto solo acaba de empezar para ella.