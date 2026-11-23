Equipo Outdoor 23 NOV 2026 - 09:30h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tiene una vida muy distinta que la que compartía con Tania Déniz

Samuel Chávez habla del cambio radical de su vida tras la ruptura con Tania Déniz

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La historia de amor de Samuel Chávez y Tania Déniz tuvo su fin en 'La isla de las tentaciones'. Su paso por el reality fue duro y allí se mezclaron emociones, rupturas y reconciliaciones. Sin embargo, años después de aquella experiencia, la vida del canario ha dado un giro importante habiéndose convertido en un importante empresario e influencer. Con motivo de su 29 cumpleaños, que ha decidido compartir con sus amigos, no está de más recordar qué ha sido de la vida del influencer.

El exparticipante, Samuel Chávez participó en 2022 en el programa junto a Tania, con quien mantenía una relación que atravesaba una profunda crisis de confianza. Tras el final del programa, ambos intentaron retomar su historia lejos de las cámaras, pero las idas y venidas terminaron desembocando en una ruptura definitiva donde no hubo cabida de otra oportunidad más.

Durante los meses posteriores a la separación, Samu no ocultó lo difícil que fue cerrar ese capítulo. En diferentes intervenciones públicas reconoció que seguía recordando a su expareja y llegó a admitir que aún sentía dolor al pensar en todo lo vivido junto a ella. Unas declaraciones que demostraban que la ruptura no había sido fácil para el de Tenerife y que todavía lo estaba pasando mal.

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Con el paso del tiempo, el tinerfeño ha ido reconstruyendo su vida y su rutina y enfocándose en nuevos proyectos. Antes de convertirse en un rostro televiso entrando al programa, Samuel ya había desarrollado su faceta como futbolista en Tenerife, llegando a competir en equipos de la isla. Además, tras su salida de televisión continuó potenciando su presencia en redes sociales, donde consiguió acumular cientos de miles de seguidores entre Instagram y TikTok.

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Actualmente, una de las facetas que más protagonismo tiene en su vida es la empresarial. En sus perfiles sociales aparece vinculado a Twins Spain, una marca especializada en açaí que continúa expandiéndose y que cuenta con diferentes establecimientos, incluido uno situado en el centro comercial M.C. El Trompo, en La Orotava, situado en Tenerife, la ciudad del exconcursante. Todo apunta a que Samu forma parte activa del proyecto, una iniciativa que ha ganado visibilidad en Canarias durante los últimos meses y que está siendo muy respaldada.

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El exconcursante parece haber encontrado un nuevo rumbo centrado en los negocios, las redes sociales y su vida en Tenerife. Ahora mismo el de Tenerife está dándole menos peso a las redes sociales ya que ha decidido borrar todo su contenido. Samuel atraviesa una etapa marcada por proyectos propios y nuevos retos profesionales.