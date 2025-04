Tras varias preguntas por parte de los colaboradores del videopodcast, Samu se ha sincerado sobre si realmente sigue enamorado de Tania, pese a que ella ha empezado una relación con el futbolista Carlos Martín . “Le dije que ha sido el amor de mi vida” , reconoce el canario. Albert Barranco no se lo cree. “Creo que no estás siendo sincero del todo”, admite y añade, “Yo a las seis de la mañana no me acuerdo de Tania”, reconociendo que él sí que la tiene superada.

A pesar de lo que Samu pueda sentir por Tania, está muy molesto con ella. “Ella me dijo que no le interesaba sacarlo”, explica el influencer. Es por ello que se sorprendió bastante cuando vio que se había filtrado la conversación que ha mantenido con la influencer de madrugada. “Si no te interesa sacarlo no se lo cuentas a nadie”, afirma. Samu cuenta que después de haber colgado, se arrepintió de la llamada no por lo que le dijo, si no porque lo sacara a la luz y se enteraran sus padres. “Mis padres no quieren que vuelva con ella”, admite.