La Policía le realizó una prueba de alcohol en la que dio un resultado de 0,15 %, casi el doble de lo legal en la isla (0,08 %)

En anteriores ocasiones, Manny Manuel ya había protagonizado accidentes de tránsito, retrasos y ausentismos debido a sus problemas con el alcohol y las drogas

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El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue detenido el pasado lunes en Salinas, un municipio al sur de Puerto Rico, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según informa la Policía.

El artista, cuyo nombre real es Cruz Manuel Hernández, fue detenido por "hechos relacionados con un alegado estado de embriaguez".

Al cantante se le realizó una primera prueba de alcohol mediante el aliento, en la que dio un resultado de 0,15 % , casi el doble de lo legal en la isla (0,08 %).

Más tarde, según cuenta la Policía, el intérprete se negó a realizarse una segunda prueba en un cuartel de la Policía, por lo que fue trasladado a una institución hospitalaria para efectuarle dicha prueba. El caso continúa bajo investigación, indicaron las autoridades.

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Los problemas de Manny Manuel con el alcohol

No es la primera vez que Manny Manuel se ve envuelto en episodios relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias. En anteriores ocasiones, el artista, de 53 años, ha protagonizado accidentes de tránsito, retrasos y ausentismos debido a sus problemas con el alcohol y las drogas.

Uno de estos episodios ocurrió en las Islas Canarias en el año 2019, lo que provocó abucheos y críticas del público.

Tres décadas de trayectoria profesional

Sin embargo, tras buscar ayuda e internarse en una clínica, el artista volvió al ruedo musical y, de la mano del músico y productor puertorriqueño Jay Lugo, alcanzó sus tres décadas de carrera para celebrarlas con sus seguidores, que le han mantenido su apoyo.

Ese público ha sido el motor para que Manny Manuel continúe en la música, según dijo en una pasada entrevista con EFE. "En las partes difíciles, rocosas, desérticas, áridas, secas, hay un pueblo que también ha estado caminando conmigo", afirmó.

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"Han estado en mis caídas, y eso ha sido para mí la bendición y el regalo más grande. Personas que no conozco que den rodilla por mí, oren por mí, se preocupen por mí, lloren por mí y a la misma vez aplaudan y celebren conmigo. Eso es la bendición más grande como artista y como ser humano", reflexionó.