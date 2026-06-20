Redacción Andalucía 20 JUN 2026 - 14:36h.

Por negarse a realizar la prueba de alcoholemia, el hombre fue condenado a ocho meses de cárcel y multa económica

Con habla "pastosa", el enjuiciado dijo a los policías locales que su vehículo estaba allí "aparcado y que no conducía"

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GranadaUna negativa con unas inesperadas declaraciones le costaron a un conductor una condena después de tener un accidente de tráfico y caer su coche a una acequia ubicada en el municipio de Loja (Granada).

"Está claro que estoy muy borracho, no necesito soplar" es lo que soltó a los policías locales el hombre que iba al volante de su turismo, hallado precipitado en el canal de riego en julio del 2025.

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Aunque los agentes insistieron en que debían realizarle la prueba de alcoholemia y que si se negaba, le acarrearía consecuencias, no quiso someterse al examen. Este peculiar caso lo ha difundido ahora el diario 'Ideal'.

Teniendo acceso a la sentencia emitida por un juzgado tras la celebración del juicio, el citado medio detalla que los municipales escucharon su declaración con habla "pastosa" y "repeticiones", que evidenciaba estar influenciado por la ingesta de alcohol.

Su vehículo estaba "aparcado y no conducía", dijo a los agentes

Además, andaba de forma "muy vacilante", tenía los "ojos brillantes" y desprendía un fuerte olor de su boca. También les explicó in situ tras el siniestro vial que su vehículo estaba "aparcado y no conducía".

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El suceso terminó en los tribunales con el varón procesado y condenado a ocho meses de cárcel precisamente por no querer soplar en el aparato que determina si se ha consumido o no alcohol.

Por otro delito contra la seguridad vial, se le impuso una multa de ocho meses, con cuota diaria de diez euros. Su automóvil se desvió de la calzada, chocó con una señal de tráfico que derribó y, por último, cayó a la acequia.

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"Descansando" dentro del coche, defendió sin éxito ante el juez

Al Ayuntamiento de Loja le deberá pagar 363 euros porque tuvo que reponer esa señal dañada. Ante el juez encargado del caso, el afectado defendió que no había circulado y que estaba dentro del coche "descansando".

Sin embargo, los policías locales que investigaron los hechos comprobaron que la historia no había sido como él relataba. Una vecina que escuchó el fuerte impacto durante el accidente llamó a las autoridades.

La patrulla desplazada a la zona observó que el turismo estaba atascado en el canal y su conductor trataba de sacarlo de allí, sin lograrlo, ya que patinaban las ruedas. Al ver a los efectivos, apagó el motor y las luces.