Dos hombres han sido arrestados tras ser acusados de entrar a robar en la casa de campo de los príncipes de Gales

Asaltan la finca del príncipe Guillermo y Kate Middleton en Norfolk tras un fallo de seguridad: dos hombres han sido detenidos

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Dos hombres han sido detenidos bajo sospecha de allanar con intención de robar en la casa de campo de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, situada en la localidad de Sandringham, en el condado de Norfolk, al este de Reino Unido.

La Policía de Norfolk ha confirmado en un comunicado enviado a Europa Press la detención de dos hombres "bajo sospecha de robo con allanamiento de morada", tras un "incidente" ocurrido la noche del lunes en una finca de Sandringham, propiedad de la familia real británica.

"Dos hombres fueron detenidos en la finca bajo sospecha de robo con allanamiento de morada y entrada ilegal en propiedad privada. Ambos permanecen bajo custodia policial", señala el comunicado, que también detalla que el inmueble se encontraba vacío en el momento del incidente. La investigación para esclarecer todos los detalles del episodio "continúa abierta".

Anmer Hall, la vivienda asaltada

Las autoridades policiales del condado de Norfolk recibieron un aviso poco antes de las 18:00 horas del lunes tras una denuncia sobre actividades sospechosas en el inmueble.

Tras la alerta, los agentes acudieron al lugar y desplegaron diversos medios especializados para ayudar en las labores de búsqueda en la zona, entre ellos perros policía, drones y el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de la Policía (NPAS). Finalmente, fueron detenidas dos personas.

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La casa en la que se produjo el incidente es Anmer Hall, una propiedad cercana a Sandringham House, una de las residencias privadas del rey Carlos III. Los príncipes de Gales utilizan esta finca como retiro durante las vacaciones y normalmente residen junto a sus hijos en una propiedad del complejo real de Windsor.

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Anmer Hall cuenta, además, con una zona de espacio aéreo restringido establecida por el Gobierno británico en 2015. La normativa se aprobó por motivos de seguridad, al tratarse de una residencia de miembros de la familia real, y prohíbe el vuelo de aeronaves a menos de 2.000 pies de altitud en un radio de 1,5 millas náuticas alrededor de la propiedad, salvo determinadas excepciones.