Según los tabloides británicos, la pareja y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, no se encontraban en el inmueble cuando se produjo el incidente

Unos ladrones asaltan el castillo de Windsor con el príncipe Guillermo, Kate Middleton y sus hijos dentro

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La seguridad de la familia real británica vuelve a estar en el punto de mira. Unos intrusos han irrumpido en Anmer Hall, la residencia de campo del príncipe Guillermo y Kate Middleton en Norfolk.

La propiedad, situada en los terrenos de la finca real de Sandringham, ha sido víctima de un asalto durante la noche del este pasado lunes, 23 de noviembre. La policía ya está investigando el caso.

Según las informaciones publicadas por medios británicos como 'The Sun', 'Daily Mail' y 'The Telegraph', la pareja y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, no se encontraban en el inmueble cuando llegaron los asaltantes.

Los detalles

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo sucedido y determinar qué ocurrió en el interior de la residencia.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles objetos sustraídos, el alcance de los daños o la identidad de los responsables.

La noticia fue adelantada por The Sun, que calificó lo sucedido como un "robo" y un "fallo de seguridad".

Según recoge 'The Telegraph', vecinos de la localidad de Dersingham observaron una gran presencia policial en la zona y relataron que algunos residentes fueron detenidos por los agentes para realizar comprobaciones.

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Allí se desplegaron perros policía, drones y el helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda en la zona.

Desde el Palacio de Kensington han evitado pronunciarse sobre lo sucedido. Un portavoz de Guillermo y Kate ha señalado que no realizan comentarios sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, una postura habitual de la institución cuando se producen incidentes de esta naturaleza.

Los príncipes y sus tres hijos estaban en Windsor

Ninguno de los cinco miembros de la familia se encontraba en Anmer Hall en ese momento. Los príncipes de Gales estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, junto a sus hijos.

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La familia se trasladó a esta vivienda en noviembre de 2025, después de abandonar Adelaide Cottage. Desde entonces, Forest Lodge se ha convertido en su hogar habitual, mientras que la propiedad de Norfolk continúa siendo uno de sus lugares de descanso.

Anmer Hall cuenta con diez dormitorios y fue un regalo de la reina Isabel II a su nieto Guillermo y a Kate con motivo de su boda, celebrada en abril de 2011.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que asaltan una residencia de los futuros reyes de Reino Unido. Ya ocurrió en octubre de 2024, cuando dos hombres encapuchados irrumpieron en Shaw Farm, una explotación agrícola situada dentro de los terrenos del castillo de Windsor.

Los intrusos consiguieron hacerse con una camioneta y un quad antes de escapar utilizando uno de los vehículos para atravesar una puerta de seguridad.

En aquel momento, Guillermo, Kate y sus tres hijos vivían en Adelaide Cottage, situada también dentro del recinto de Windsor.

A este episodio se sumó otro incidente ocurrido en diciembre de 2025, cuando un hombre identificado como Derek Egan consiguió entrar en dos ocasiones en los jardines del palacio de Kensington, la residencia londinense vinculada a la familia.