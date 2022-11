Ana María Aldón contesta a Carlos Ferrando: “No visualizo yo a Ortega Cano en Chueca”

Ana María Aldón no ha perdido la oportunidad de contestarle en directo en el plató de ‘Fiesta’ : “Pero ¿de sí mismo habla? porque anda que él no tiene de que hablar”.

La colaboradora también respondió a las informaciones que aseguran haber visto a su marido en Chueca, el barrio gay por excelencia: “Pues yo he ido a Chueca y no soy gay ni lesbiana ”.

“Yo voy a decir una cosa: yo no visualizo a José Ortega Cano, mi marido, en Chueca. No lo visualizo de ninguna manera. No lo visualizo con su forma de ser, ni con actitudes… yo no lo visualizo, es que no lo veo. Vamos, ni por Chueca ni por ningún sitio en actitudes que este señor quiere dar a entender”, aseveraba contundente Ana María.