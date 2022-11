Alba Carrillo se enfrenta a la hemeroteca: "Para que un hombre sea infiel tiene que haber señoritas que colaboren"

Pese a que Alba ha reconocido que tanto ella como Jorge han metido la pata , lo cierto es que la colaboradora ha restado importancia al asunto asegurando que no se enrollaron y que lo pasó no se va a volver a repetir. Alba ha insistido durante toda la tarde en la idea de que ella es soltera y denuncia el acoso que está recibiendo en redes pero, ¿recuerda Alba Carrillo lo que decía hace tan solo seis años?

"Me enfado porque he evolucionado como persona y afortunadamente soy otra, es agotador tener que dar explicaciones, soy la primera que ha entonado el mea culpa, ya está bien de blanquear la imagen de unos y lapidar a otros (...) Es innecesario sacar estas cosas, yo quería irme de aquí contenta, no con la sensación de que habéis ido a por mí".

"Ese informe no ha sido generoso conmigo y sí ha sido muy generoso con él, es muy fácil ir siempre a por Alba Carrillo, hay también incoherencias de Jorge, pero eso no lo habéis sacado (...) Yo también he sufrido unos cuernos públicos y a mí se me tachó de loca, ojalá yo hubiera tenido un marido como Jorge y hubieran salido a darme mi lugar".