Jorge Pérez reaparece tras la deslealtad a su mujer: "Voy a hacer todo lo posible por reconquistarla"

"Se está magnificando esto de una manera que creo que no es la correcta, con quien tengo que rendir cuentas es con mi mujer (...) Lógicamente ella no está cómoda, es una situación difícil para ella porque al final está claro que hay una falta de respeto grave por mi parte hacia ella (...) No me quiero justificar, estuvo muy mal lo que hice, pero no hubo morreo en ningún momento (...) Yo quiero dejar fuera de todo esto a Alba y a los colaboradores que han dado su opinión, la responsabilidad es mía (...) Hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tengo que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer, tengo que demostrar que la quiero, que pienso cuidarla y que le voy a dar el lugar que le corresponde".