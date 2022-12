Ana María Aldón reacciona al inesperado ataque de la hermana de Ortega Cano y acaban a gritos

La excuñadas discuten en directo a través de una llamada telefónica y se echan cosas en cara

La sobrecogedora hipnosis de Ana María Aldón: revive los malos tratos recibidos por su padre

La semana pasada, una confesión de Ana María Aldón provocó un nuevo cisma entre ella y Ortega Cano. Ella confesó sentirse sola cuando nació su hijo porque él estaba en prisión, unas declaraciones que han sentado fatal al torero, hasta el punto de llamar al programa para quejarse. Su hermana, Mari Carmen, ha reaccionado y la colaboradora responde.

Saúl Ortiz ha podido hablar con la hermana de Ortega Cano y mujer de Aniceto, y esto es lo que le ha contado: “Ella está muy nerviosa, alterada, dolida, cabreada con Ana María y me dijo algo tremendo, 'que siga hablando Ana María en los programas de televisión, que bastante ha ensuciado el apellido Ortega Cano".

Ana María reacciona al ataque de Mari Carmen Ortega

La reacción de Ana María no se ha hecho esperar: "Ahora entiendo lo que ocurrió en mi casa cuando salí de aquí. No lo voy a contar, pero ahora sí que me cuadra. Tiene mucho que ver eso con lo que me le me dijeron cuando llegué a casa. Yo el otro día no conté la vida de nadie, fue contar mi experiencia sin ensuciar a nadie".

"Yo lo que hablo detrás lo hablo aquí delante, quiero dejar eso también", lo que supone una pullita a su exmarido. "No me pide que deje de hablar de él, pero tiene que hablar con eso de ‘hablar’. No me pidió tampoco que me fuera de casa". Además, deja claro que, aunque no quiere dar más detalles al respecto, la conversación con el torero "no fue grata".

La llamada de Mari Carmen Ortega en directo

Tras salir a la luz esto, Mari Carmen llama en directo al programa: "Yo la respeto y la respeto siempre, jamás hablaré de ella, pero ya está bien. Nos hemos dedicado a trabajar y a luchar por la familia y no tengo por qué estar cada semana involucrada ahí. Yo he hablado de ella a su espalda jamás. Yo eso lo dije, no me escondo, pero lo que dije es que ya estaba manchado el nombre de la familia y no iba a intervenir en directo".