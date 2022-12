Ágatha Ruíz de la Prada, crítica con la Reina Letizia: "Para mí no es un buen ejemplo"

La diseñadora española ha analizado el papel de Doña Letizia como Reina: “Se preocupa demasiado de sí misma”

Ágatha confiesa que no haría reverencia si coincidiera con la Reina Letizia: “Al Rey Juan Carlos y a la Reina Sofía sí se la haría”

Ágatha cree que “existe miedo” a la hora de hablar con libertad sobre Doña Letizia

Ágatha Ruiz de la Prada ha publicado un libro titulado ‘Mi historia’ y en él narra los momentos que han marcado su vida. La diseñadora española ha visitado el plató de ‘Fiesta’ en el programa especial de Nochebuena para no solo contarnos más sobre esos episodios de su vida, si no también para hablarnos de eso de lo que no ha hablado en el libro.

No es nada nuevo que Ágatha no es precisamente fan de la Reina Letizia, pero en ‘Fiesta’ la diseñadora ha explicado los motivos que tiene para no estar de acuerdo con la forma en la que Doña Letizia defiende el reinado:

“Yo no me quiero meter con la Reina Letizia, pero lo que sí os digo es que España dices algo de ella y se te echa la gente encima, hay un tabú brutal con ella, hay miedo en decir lo que se opina de ella realmente”.

Ágatha no está de acuerdo con el papel de Doña Letizia como reina

Ágatha se ha mostrado muy crítica con el interés que la Reina Letizia demuestra por cultivar su cuerpo y su imagen: “Me parece estupendo que haga tanta gimnasia, pero esa no es la función de una Reina, eso es fantástica para una actriz y una modelo, pero no me parece un buen ejemplo”.

Ágatha cree que Doña Letizia se preocupa en exceso por su aspecto, algo que podría quitar tiempo de su tarea institucional.