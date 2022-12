El tenso encuentro de Ana María Aldón con Isabel Luna: "Te mensajeas con mi marido, me consta"

Ana María Aldón, que no perdía detalle de las palabras de la amiga de su marido, intervenía tajante: “Me vas a perdonar pero amiga de muchos años no eres, porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una vez de ti, y por lo que tengo entendido ahora os veis mucho y os mensajeáis, por lo que me consta”.