Marta Riesco pide regalos a Papá Noel para los colaboradores de 'Fiesta' con zasca a Alexia Rivas incluido

Marta Riesco se ha convertido en elfa de la Navidad y ha visitado a Papá Noel para pedirle regalos para todos. La reportera no se ha dejado a nadie en el tintero y ha escrito una carta con propuesta de regalos para sus compañeros de ‘Fiesta’. Aunque no todas sus peticiones han sentado bien …

“A Aurelio Manzano un curso para perfeccionar su inglés, a Beatriz Cortázar un fin de semana en el Palacio de Buckingham, a Iván González una tableta de turrón para ver si deja de enseñarnos la suya, a Alexia Rivas un abono premium para Tinder porque ahora tiene novio pero mañana igual no, a Makoke una bolsa de kikos, a Iván Reboso una mordaza para que no se le escapen más exclusivas antes de tiempo…”.

Como era de esperar, Alexia Rivas no se ha tomado nada bien el deseo de su compañera para ella y ha contestado sin pensarlo dos veces: “Quiero decirle a mi compañera que su regalo me ha parecido a la altura de ella, no me esperaba nada bonito, y las chicas no necesitamos un hombre al lado para estar bien, que quede claro”.