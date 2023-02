Sergio Garrido se emociona hablando de su vida personal: "La relación con la madre de mis hijos no está en su mejor momento"

En esta ocasión ha sido la organización del programa quien se ha puesto en contacto con él para proponerle su participación: " Me llamaron de los primeros y cuando me lo dijeron me puse a llorar ".

Sergio Garrido le ha asegurado a Emma García que no se ha preparado para el concurso y que se enfrenta a él con muchas ganas y sin miedo: "Yo no le he tenido miedo a nada en la vida y tampoco se lo voy a tener a esto, le tengo pánico a los bichos pero sé que es lo que hay, también sé que voy a pasar hambre, pero aguantaré, esto es un premio que me está dando la vida".