La periodista española, víctima de este jugador, no ha dudado en poner en manos de la justicia las amenazas que está recibiendo por parte del portero: “¿Te gustaría que me pusiera como una loca diciendo ‘si no me coges el teléfono, enseño todo lo tuyo’?”, le llegó a contestar ella. “Enseña todo si quieres, pero una periodista con fotos y vídeos desnuda es algo diferente”, fue la respuesta de Jasper.