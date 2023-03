Hablamos con Fayna en directo: “Estoy a la expectativa. Pienso en una orden de registro, no sé si tengo competencias para pedirla, pero he facilitado todo lo que me ha llegado a quien corresponde. Prefiero no entrar en detalles, pero digamos que me resulta familiar el sitio y no me sorprende que se encuentre allí, vamos a dejarlo así”.