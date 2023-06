Tita Cervera responde a Nieves Herrero y confiesa por qué rompió su relación antes de publicar el libro

Aunque el proyecto entre ambas finalmente no llegó a buen puerto, Nieves decidió publicar la novela pese a que en ningún momento recibió la aprobación por parte de Tita Cervera , algo que, al parecer, no le habría sentado muy bien a la baronesa.

La escritora admite no conocer los motivos por los que Tita Cervera ha dejado de contestar sus llamadas y mensajes, pero Aurelio Manzano ha hablado con la baronesa y ha desvelado en directo los motivos por los que ella no ha querido seguir adelante con el proyecto.

‘’La baronesa tiene la intención de demandar, va a ver el libro, lo va a leer con sus abogados para ver si en el contenido del libro hay algo que sea querellable. Tu ayer en el ‘Deluxe’ dijiste algo así como que la demanda era un bulo, cosa que me sentó muy mal porque esa información la di yo y yo no me manejo con bulos’’, ha explicado Aurelio Manzano.

Además, el colaborador del programa ha entrado en más detalles: ‘’Ella estaba muy contenta al principio con hacer el libro con Nieves, así me lo transmitió. Deja de estarlo, por la información que yo tengo, en el momento en el que tú le presentas los cuatro primeros capítulos. En ese momento, la baronesa te dice que no está de acuerdo con lo que está leyendo, que no se ve reflejada en la novela, que no es la forma de hablar ni de ella ni del barón y en ese momento te dice que no quiere seguir con el libreo y sus abogados, por lo que yo sé, mandan un documento a la editorial diciendo que ella no quiere seguir con esto’’.