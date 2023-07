Ana María Aldón responde a las acusaciones: "Yo no he roto el matrimonio de nadie"

Ana María Aldón ha dejado muy claro en 'Fiesta' que ni ha roto el matrimonio de nadie ni ha tenido relaciones amorosas por interés, como así le acusa Antonio de la Puerta. Se trata de un amigo de Juan Montiel, banderillero con el que Ana María tuvo una relación en el pasado: "Solo te digo que me das pena, me das mucha pena", decía la colaboradora del programa.

En su opinión, ahora se ha convertido en una "diva" que acapara portadas de revista y programas de televisión: "Me da mucho coraje que se llegue por beber de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro ¿Quién es?"

La colaboradora no dudaba en replicar con un rotundo y duro mensaje mirando a cámara. En primer lugar, cuestionaba qué poder tenía para criticarla: "¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces? ¿En qué momento hemos intercambiado alguna palabra?"

Además, le dejaba claro que si alguien acabó con una relación no fue ella: "Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años ¿Qué quieres? ¿Que te das coraje? ¡Pues jód***, es lo que hay!"

Para ella, esta persona es "un total desconocido" y no le va a permitir que la cuestione: "Solo te digo que me das pena, me das mucha pena, me ha dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo".