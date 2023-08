Ana María Aldón, rota tras escuchar cómo hablan de ella sus vecinos de Sanlúcar: "Me estoy planteando no volver más"

Ana María Aldón no daba crédito a lo que estaba viendo. María Verdoy le advertía de la dureza de las imágenes y la colaboradora de 'Fiesta de verano' comprobaba que no se trataba de un farol: un equipo del programa se había trasladado hasta Sanlúcar de Barrameda para recoger los testimonios de sus vecinos y no eran nada agradables.

Muy sorprendida, Ana María Aldón comprobaba que algunos de sus vecinos no guardan un grato recuerdo de ella y que incluso llegan a especular sobre las intenciones de la diseñadora al casarse con el torero José Ortega Cano: "Su idea era triunfar en la vida y lo ha conseguido".

"Me duele mucho eso que acabo de escuchar porque ese hombre es el de la floristería del pueblo y yo he atendido con muchísimo cariño a su madre en mi frutería toda la vida, venía a diario, no entiendo por qué dice esas cosas de mí, me estoy hasta planteando no volver al pueblo".

Y es que el propio reportero del programa ha reconocido que les ha sido verdaderamente complicado encontrar personas que hablen bien de la diseñadora: "Yo te tengo mucho cariño, compañera, pero casi todo el mundo habla cosas malas de ti".

