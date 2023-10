“Así se acaba una boda, la verdad que he aguantado bastante con los tacones , tengo que decir que eran muy cómodos, pero necesitaba bailar ”, explica Anabel Pantoja. Además, la influencer nos comenta que ha movido las caderas con todos los géneros musicales y que para ello necesitaba estar sobre plano: “He bailado por bulerías, por reggaetón, house, techno y ya me marcho a casa porque no puedo más ”

Mientras el resto de invitados continúan celebrando junto a los recién casados, Anabel se ve tentada a regresar a la fiesta, “de estas veces que te vas porque has pedido el Uber, pero la música te llama, no puedo más, me lo he pasado muy bien”, comenta la influencer, que agotada por tanta marcha ha decidido finalmente abandonar el lugar. Antes de irse a dormir, la sobrina de Isabel Panoja explica que durante este mágico día, en el que Isa y Asraf han sellado su amor que se inició en la casa de ‘GH VIP’, ha tenido un cúmulo de emociones: “He llorado, he reído, he bailado muchísimo”