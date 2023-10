Sergio Pérez, colaborador de 'Fiesta', agredido por los amigos de Victoria Federica: "Me dieron un bofetón"

"Es constante el desprecio que los reporteros y demás compañeros tenemos que soportar por parte de esta persona (...) Es verdad que cuando te mandan la convocatoria y ves que está Victoria Federica decimos 'wow, tenemos que ir todos', pero es que vas con una pereza a ver esta chica... Será lo que sea, pero en falta de profesionalidad y de ética cuando va a un photocall no hay quién le gane, será la cuarta o la sexta al trono, pero en photocall es la reina para mal (...) Es muy soberbia y muy altiva, yo tengo una anécdota súper desagradable que me pasó a la salida de un restaurante, cuando terminamos de grabarla y se apagó la cámara varios amigos suyos vinieron por detrás y me dieron un bofetón en la cabeza literalmente, y es que te tienes que quedar con el bofetón puesto porque no te puedes poner a la altura de estos niñatos, pero te vas con una impotencia a casa...".