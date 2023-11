Marisa niega que eso fuera verdad y aclara lo que sucedió entre ellos: “Fuimos a hacer un reportaje y le dijo a Montero ‘vete a dar una vuelta y yo me quedo con Marisa, que es la que me gusta”. Eso fue en una ocasión, y “otra vez, en la finca de Palomo Linares, en el bautizo de su hijo, ahí también me estuvo tirando”.

“Era un hombre que veía una mujer y no se cortaba un pelo, estuviera con quien estuviera”, añade Marisa. “Era particular, un tipo atractivo, luego era muy chapado a la antigua, muy machista, muy de la época. No me sentí incómoda porque lo hacía más por gracia. Además, yo era una cría y ni siquiera me lo planteaba, estaba trabajando a destajo”.