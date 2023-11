Dinorah Santana, exmujer de Dani Alves, responde al comunicado del futbolista: ''No tengo ningún miedo''

La semana pasada, Dinorah Santana, exmujer del futbolista Dani Alves, hablaba en exclusiva para ‘Fiesta’ y afirmaba, no solo que le había retirado su apoyo al futbolista, si no que, había tomado medidas legales en su contra.

‘’¿Cómo se defiende? Atacándome, que estoy haciéndome la víctima. Yo no soy víctima de nada, ni voy de víctima de nada. Mis dos hijos son víctimas. Yo de todo lo que he dicho he ido recopilando cosas, guardando cosas todos estos años. Todo lo que digo lo puedo demostrar. No acepto callarme ya. Lo que le pasa a Dani conmigo es que él no acepta que yo no haga lo que él quiere que se haga’’.