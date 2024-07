Los Mozos de Arousa se convierten en 'padrinos honoríficos' de 'Fiesta': ''Nos hace especial ilusión''

''Qué chulo está el plató nuevo'', se impresionaba Bruno, ya que la última vez que acudió al programa aún no había cambiado de imagen y bromeaba: ''Aquí hay más pista que en 'Bailando con las estrellas'', provocando las risas en el plató.

En cuanto a que se proponen, Borjamina daba a conocer que ya no se preocupa tanto por el dinero y confesaba su mayor preocupación: ''Dejar de acompañar a toda la gente que nos sigue cada tarde, me da tristeza pensar que un día no voy a ser yo el que esté en todas esas casas, pero seguro que los que vienen también lo hacen muy bien y son muy simpáticos''.