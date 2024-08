Exclusiva | Concha Calleja desvela el estado de salud actual de Carlos III: "El cáncer sigue ahí"

Según Calleja, las últimas y recientes pruebas médicas realizadas al monarca han desvelado que lamentablemente la enfermedad que le mantiene alejado de sus obligaciones aún no ha desaparecido:

"Las últimas pruebas médicas que le han practicado al Rey Carlos III han confirmado que el cáncer no ha desaparecido y que el monarca tendrá que seguir recibiendo tratamiento. Me dicen que los médicos le han pedido que tenga menos actividad, sobre todo en lo que se refiere a viajes, porque pese a que tiene una agenda programada al minuto, lo que me cuentan es que cuando regresa y llega a palacio se desploma literalmente en el sillón".