Las imágenes de la última cita entre Froilán y Belén Perea: "Se les fue de las manos"

"Tengo mil amigas en común con Froilán y también con Belén y me aseguran que no son pareja y que nunca lo van a ser. Ellos se han estado enrollando durante mucho tiempo, lo que comúnmente conocemos como amigos con derecho a roce, vamos. Les vamos a ver besarse porque se gustan, pero nunca les vamos a ver como algo más, si en ocho años que llevan enrollándose no lo han hecho no lo van a hacer ahora. No son novios y por lo que me cuentan a mí no lo van a ser nunca".