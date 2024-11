El tenso cara a cara entre el amigo de Isa Pi y Begoña Gutiérrez, la examiga de Isabel Pantoja

"No te recuerdo en ese momento", señalaba Begoña, quien añadía que después del enfrentamiento, Isa Pi bajó desconsolada. "Lo que yo escuché no lo pudiste escuchar tú porque no estabas. Yo sí. No me hagas tirar de la manta porque va a quedar muy mal. ¿Isa Pi está de acuerdo con que tú estés aquí? ¿Y su representante? Pues esta semana vas a tener respuesta porque voy a tirar de la manta", subrayaba Begoña.